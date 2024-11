Ce spune primarul din Jucu despre intersectia blocata din cauza parapetilor montati pe linie intrerupta: ,,Nu au vrut sa aprobe asa proiectul"

Locuitorii din Jucu de Mijloc s-au trezit intr-o ipostaza incomoda, dupa ce intersectia care permite iesirea si intrarea in localitate a ,,disparut".Drumul European E576 se afla in modernizare, insa din cauza proiectului, muncitorii au montant parapeti, pe linie intrerupta, in intersectia intens folosita de clujenii din Jucu de Mijloc. Cetatenii au fost revoltati de aceasta schimbare si au anuntat ca daca nu se implementeaza masuri rapide se vor mobiliza pentru a strange semnaturi.Stiri de ... citește toată știrea