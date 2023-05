Aproape 150 de familii care nu au avut bani sa cumpere terenuri in Cluj-Napoca si-au construit case pe parcele trecute in acte ca teren arabil, pe Valea Chintaului. In perioada urmatoare, autoritatile vor demola casele construite fara autorizatie. Viceprimarul Clujului, Dan Stefan Tarcea, spune ca in pofida celor care protesteaza, autoritatile sunt cu mainile legate, pentru ca legea e lege pentru toata lumea, indiferent daca e o lege proasta."Am vazut in ultima vreme ca s-au agitat mai mult ... citeste toata stirea