Ce spune Wizz Air despre intarzierile din ultima saptamana. Sute de clujeni au ramas blocati pe aeroporturi din cauza curselor spre Cluj anulate

Dupa ce in ultima saptamana, sute de clujeni au ramas blocati pe aeroporturi ore in sir din cauza curselor Wizz Air spre Cluj care au avut intarzieri masive sau care au fost anulate, compania vine cu un raspuns oficial."In ultimele cateva zile, spatiul aerian european a fost grav afectat ca urmare a problemelor de gestionare a sloturilor aeroportuare, cauzate de fenomene meteorologice multiple si simultane care au avut loc in intreaga Europa.Aceste fenomene au afectat capacitatea ... citește toată știrea