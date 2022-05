Ce vor gasi in Mamaia turistii care vin la inceputul programului Litoralul pentru toti

Statiunea Mamaia a inceput sa primeasca primii turisti din noul sezon estival, primul fara restrictii impotriva COVID-19, dupa doi ani de pandemie si distantare, scrie Info Sud-Est. Hotelierii au anuntat ca, incepand de duminica, doritorii se pot caza la preturi incepand chiar si de la 34 de lei de persoana, dar in alte zone de pe litoral, nu in Mamaia, in cadrul Programului Litoralul pentru Toti. Am fost luni, in jurul pranzului, sa vedem cum e pregatita cea mai cunoscuta statiune de pe ... citeste toata stirea