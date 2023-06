Astfel, la editia din acest an se pot inscrie in concurs atat persoane fizice care isi decoreaza cu flori spatiile private, cat si institutii publice sau companiile care amenajeaza floral fatadele birourilor, curtile interioare sau spatiile publice. Totodata, a fost creata o categorie noua de concurs care se adreseaza persoanele care fotografiaza proiectele florale din spatiul public. Premiile care se vor acorda anul acesta vor recompensa fie categorie in parte. De asemenea, ca in fiecare an, ... citeste toata stirea