"Clujul cu flori", miscare initiata de Asociatia pentru Infrumusetarea Clujului si care va avea loc in perioada 15 iunie - 15 septembrie 2023, isi diversifica anul acesta categoriile de concurs din dorinta de a mobiliza si mai mult locuitorii judetului in transformarea cu adevarat a orasului intr-un spatiu mai placut vederii prin decorarea ferestrelor, balcoanelor si gradinilor cu flori."Am inceput acest proiect in urma cu sapte ani crezand cu tarie ca peisajul urban se poate schimba in bine ... citeste toata stirea