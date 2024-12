Cea mai lunga noapte din an / Ziua se mareste incepand de duminica

Solstitiul de iarna din emisfera nordica, la 21 decembrie, marcheaza inceputul iernii astronomice, iar in aceasta zi, cea mai "scurta" din an, sunt cele mai putine ore de lumina, respectiv cele mai multe ore de intuneric. Pentru Bucuresti, vor fi 8 ore si 50 de minute de lumina naturala, iar durata noptii are valoarea maxima, de 15 ore si 10 minute, transmite News.ro.Solstitiile (cand ziua este cea mai scurta - sau cea mai lunga, in cazul solstitiului de vara), ca si echinoctiile (cand ziua ... citește toată știrea