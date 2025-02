Cea mai mare colectie de martisoare din Romania, cumparata de Muzeul Etnografic al Transilvaniei! O bunicuta din Cluj le-a adunat timp de 50 de ani

Muzeul Etnografic al Transilvaniei (MET) din Cluj-Napoca a intrat in posesia celei mai mari colectii de martisoare din Romania, cuprinzand peste 5.200 de piese adunate in decursul a 50 de ani de clujeanca Ingeborg Marta Bogdan. Cea mai veche piesa din colectie dateaza din 1960."Cea mai mare colectie de martisoare din Romania, in patrimoniul MET. Muzeul Etnografic al Transilvaniei, institutie publica de cultura care functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj, a achizitionat cea mai ... citește toată știrea