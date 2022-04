Cea mai mare comuna din tara, mai mare decat multe orase din Romania, si-a marit populatia cu mii de persoane intr-un singur an, se apropie de 50.000 de locuitori

Cea mai mare comuna din tara, mai mare decat multe orase din Romania, si-a marit populatia cu mii de persoane intr-un singur an.Datele Directiei de Evidenta a Persoanei Cluj arata ca azi in Floresti au resedinta aproape 50.000 de oameni, e de asteptat ca aceasta borna sa fie depasita in curand, azi numarul locuitorilor ajunge la 49.387, cu aproape trei mii mai multi decat in aprilie anul trecut, cand se inregistrau 46.535 persoane. Comuna Floresti si-a dublat populatia in zece ani: datele DEP ... citeste toata stirea