Cea mai mare retea de distributie a cannabisului din Moldova a fost destructurata, au anuntat politistii; reteaua vindea droguri si la Cluj.Dupa prinderea in flagrant delict a patru persoane banuite de introducerea in tara de droguri de risc si trafic de droguri de risc, din 22 martie, anchetatorii acestia au documentat, in 22 iunie, activitatea infractionala a doua persoane banuite de initiere si constituire a unui grup infractional organizat, trafic international de droguri de risc si ... citeste toata stirea