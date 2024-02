Cea mai moderna scoala speciala din Romania a fost inaugurata la Cluj. 150 de elevi cu nevoi speciale vor invata aici

Noul sediu al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva de pe strada Aviator Badescu nr. 3-5, din Cluj-Napoca, a fost inaugurat azi, 29 februarie.Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva functioneaza inca din anii '90 la Cluj, si a avut, de-a lungul vremii sediul in 5 locatii.Aceasta din urma este cea mai mare si moderna de pana acum, fiind formata din 3 module dotate cu sali de clasa, 27 in total, dar si cu cabinete pentru terapii specifice si cabinete metodice.Cladirea are, de asemenea, ... citește toată știrea