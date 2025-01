Cea mai profitabila companie cu actionariat de stat din Cluj va fi condusa de fiul unui important primar din judet. Contestatia contracandidatului:Respinsa

Fiul unui important primar din Cluj va prelua conducerea celei mai profitabile companii cu actionariat de stat din judetIgnat Morar, fiul primarului din Dej, Costan Morar, a fost numit director general al Tetarom, cea mai profitabila companie cu actionariat de stat din judetul Cluj, care este in subordinea Consiliului Judetean Cluj, si care are un rol strategic in economia judetului. Decizia a fost luata in urma unui proces de selectie care a atras atentia publicului si a fost contestat de unul ... citește toată știrea