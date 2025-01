Cea mai sufletista clujeanca a facut un gest MINUNAT pentru o familie nevoiasa din Cluj: ,,Mancarea, de azi nu se mai tine afara!" - FOTO

Rocsana Contras a inceput anul exact cum ne-a obisnuit si pana acum: cu fapte bune! Clujeanca, cunoscuta pentru actiunile sale caritabile din satele clujene si din Apuseni, a adus un strop de fericire unei familii nevoiase din comuna Baisoara, sub forma unui frigider.,,Iata am inceput anul asa cum stim noi mai bine, cu forte proaspete si ganduri mari pentru anul ce se asterne.O familie nevoiasa din Comuna Baisoara are de acum frigider.Mancarea, ... citește toată știrea