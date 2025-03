Cea mai sufletista clujeanca se intoarce acasa, dupa drama traita de familia ei in SUA: ,,Ne vedem la Cluj, cu multe fapte bune si proiecte frumoase"

Rocsana Contras, clujeanca care a ajutat sute de oameni nevoiasi Cluj si imprejurimi se intoarce acasa, dupa 3 saptamani extrem de grele pentru ea si familia ei.Clujeanca a plecat in SUA dupa ce un incendiu tragic i-a rapit nepotelul de doar 6 ani si a lasat-o pe sora sa geamana Simina cu rani grave.,,Ma intorc acasa dupa 3 saptamani grele. Nu stiu cand am mai avut in viata mea asa saptamani grele. Din toate punctele de vedere. Pamantul nu se opreste din rotatie pentru durerea nimanui si ... citește toată știrea