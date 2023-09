Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Csaba Asztalos, a declarat in 29 septembrie pentru G4Media.ro ca statul roman poate sa implementeze decizia CEDO privind protectia si recunoasterea cuplurilor de acelasi sex prin adoptarea legii parteneriatului civil. Presedintele CNCD a mai spus ca, daca Romania nu va adopta legea in aceasta sesiune parlamentara, dezbaterea si adoptarea unei astfel de legi consider ca ar trebui amanata dupa 2024, an electoral (DETALII)."Cei ... citeste toata stirea