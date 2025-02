Cei 2 soferi teribilisti care au facut drifturi intr-o intersectie din Cluj au devenit pietoni! Unul a ramas si fara placute de inmatriculare - VIDEO

Doi soferi teribilisti au fost filmati sambata in timp ce faceau drifturi intr-o intersectie din Cluj-Napoca. Cei doi s-au dat in spectacol, ignorand total siguranta celorlalti participanti in trafic.Pentru faptele lor cei doi au ramas fara permis de conducere si au fost amendati de politistii de la rutiera.Mai mult, cei doi s-au ales si cu o amenda de peste 1600 de lei, iar unul dintre ei nu avea ITP, astfel fiindu-i retinut si talonul si placutele.,,In urma imaginilor aparute in spatiul ... citește toată știrea