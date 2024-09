Cei care locuiesc in zone poluate NU mai beneficiaza de reducerea varstei de pensionare! Locuitorii mai multor localitati din Cluj, afectati de schimbare

Pana acum romanii care locuiau in localitati sau zone poluate beneficiau de reducerea varstei standard de pensionare cu doi ani.Odata cu intrarea in vigoare a noii legi a pensiilor la 1 septembrie, acest lucru nu se mai intampla insa.Vechea lege, 263/2010, mentiona ca persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zone afectate de poluare pot sa beneficieze de reducerea varstei standard de pensionare cu doi ani, fara sa fie penalizati.Printre aceste zone se numara si cateva localitati din ... citește toată știrea