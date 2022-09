Cei care renunta

Pe 6 septembrie, o tanara de 18 ani de la Liceul Avram Iancu din Cluj, ajunge la un bloc de strada Observatorului, urca la etajul al 12-lea si se arunca in gol. Fata moare pe loc. Lasa un bilet de adio pe Instagram."Sper ca va veti aminti de mine... Sper ca va veti aminti de mine privind la cer in miez de noapte, la fiecare stea sau nor si fiecare strop de ploaie, pentru ca acestea erau lucrurile mele preferate. Si nu aplecati urechea la gurile rele care vor spune despre mine fel de fel de ... citeste toata stirea