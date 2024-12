Cei doi clujeni care au ajuns pana la capatul de sud al lumii ca sa duca o carte au ajuns aseara acasa. "Cu toate hopurile si dificultatile, cea mai importanta lectie este sa nu te opresti"

Cei doi clujeni care au ajuns pana la capatul de sud al lumii ca sa duca o carte au ajuns aseara acasa."Poate e prea devreme sa tragem concluzii insa, pe scurt: am reusit tot ce ne-am propus", a anuntat aseara unul dintre cei doi exploratori pe biciclete, Gabriel Bota. "Cu toate hopurile si dificultatile, cea mai importanta lectie este sa nu te opresti! In urma cu doi ani am cucerit Nordkapp-ul - cel mai nordic loc al continentului - , acum am cucerit Capul Horn - cel mai sudic loc al ... citește toată știrea