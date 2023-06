Cei doi minori, de 14 si 15 ani, care au disparut din Cluj-Napoca, au fost gasiti in Teleorman.In cursul serii de duminica, 11 iunie, politistii i-au identificat pe cei doi minori, in varsta de 14 si 15 ani, plecati voluntar la data de 10 iunie a.c., in judetul Teleorman.Politisti urmeaza sa stabileasca toate imprejurarile referitoare la plecarea voluntara a acestora.La data de 10 iunie a.c., in jurul orei 20.20 politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati despre ... citeste toata stirea