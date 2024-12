Cei doi tineri care ai atacat cu un cutit un clujean pe strada Teodor Mihali in iunie au fost condamnati ieri

Unul dintre cei doi tineri care l-au atacat pe un al treilea cu un briceag intr-un troleibuz in urma cu cateva luni a fost condamnat ieri, la inchisoare, pentru port sau folosire de obiecte periculoase; a scapat de condamnarea pentru infractiunea de lovire sau alte violente dupa ce victima si-a retras plangerea.In schimb, acesta a fost condamnat de doua ori pentru savarsirea infractiunii de port sau folosire de obiecte periculoase - o fapta savarsita in mijlocul de transport in comun M31, si ... citește toată știrea