Cei doi tineri condamnati pentru distrugere dupa ce ar fi provocat incendierea unui hipermarket din mall-ul din Gheorgheni au atacat sentinta cu apel, fara succes. "Se putea produce o adevarata tragedie"

Cei doi tineri condamnati pentru distrugere dupa ce ar fi provocat incendierea unui hipermarket din mall-ul din Gheorgheni au atacat sentinta cu apel, fara succes.Curtea de Apel s-a pronuntat ieri in cazul apelurilor formulare de cei doi inculpati si le-a respins ca nefondate. Cei doi si-au recunoscut faptele in fata instantei de fond si au cerut ca judecata sa se faca in procedura simplificata, cu reducerea pedepselor cu o treime si administrarea doar a probelor din faza de urmarire penala.