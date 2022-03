Cei mai cunoscuti afaceristi din Romania vin la Cluj. Puteti invata de la ei, la 'How to sell', ce sa faceti ca sa vindeti cat mai mult

Exista peste 12.000 de locuri de munca neocupate in domeniul vanzarilor, in acest moment, iar asta, daca luam in calcul doar joburile disponibile pe cea mai mare platforma online de recrutare din Romania. Dar problema nu este oferta de locuri de munca, ci gradul de specializare si de perfectionare al candidatilor. Se castiga foarte bine in vanzari, insa este nevoie de oameni calificati si competentiin acest domeniu.Conferinta How to SellPornind de la aceasta stare de fapt, antreprenorii si ... citeste toata stirea