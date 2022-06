Cei mai desavarsiti creatori de bere artizanala se reunesc la Cluj, la cel mai mare festival de bere artizanala!

Cel mai mare festival de bere artizanala are loc la Cluj-Napoca, in perioada 30 iunie - 3 iulie. Festivalul dedicat creatorilor de bere se intoarce pe Aleea Stadion, acolo unde cei mai desavarsiti creatori de bere artizanala se vor reuni in aceasta saptamana pentru o noua editie Beer Crafters.Clujenii, si nu numai, sunt invitati sa serveasca o portie de buna-dispozitie timp de 4 zile pline de delicii culinare si specialitati de bere artizanala. Cu acest prilej, cei prezenti vor avea sansa de a ... citeste toata stirea