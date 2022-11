Cei mai multi muncitori asiatici vin sa munceasca in sectorul de constructii din Romania

Trei sferturi dintr muncitorii din sudul si sud-estul Asiei care lucreaza in Romania sunt barbati. Cei mai multi muncitori sunt recrutati de firmele de constructii.Muncitorii din sudul si sud-estul Asiei vor sa lucreze in Romania, sunt tineri, jumatate dintre ei invata limba romana, iar unul din trei si-ar dori sa ramana mai mult timp in tara, potrivit studiului "Muncitorii din Asia - solutie pentru deficitul de forta de munca din Romania".Studiul, realizat de Platforma de Migratie EWL si ... citeste toata stirea