Cei patru cercetati la Cluj pentru constituirea unui grup infractional au fost arestati preventiv, aseara.Instanta Tribunalului Cluj a admis aseara propunerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Cluj formulata in aceeasi zi in dosarul 41D/P/2023. In consecinta instanta a dispus arestarea preventiva a lui Vlad Cristian Obuzic, zis Vlad Obu, cercetat pentru trafic ... citeste toata stirea