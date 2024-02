Cei trei barbati care ar fi furat mai multe bunuri dintr-un easybox si au fost prinsi in flagrant au ajuns in arest preventiv, prejudiciu de mii de euro

Cei trei barbati care ar fi furat mai multe bunuri dintr-un easybox si au fost prinsi in flagrant au ajuns in arest preventiv.Astfel, cei trei barbati, cu varste cuprinse intre 30 si 36 de ani, retinuti pentru savarsirea infractiunii de furt calificat, au fost prezentati ieri judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Cluj-Napoca, care a dispus masura arestarii preventive pentru 30 de zile.Amintim, in urma cu doua zile, in 7 februarie, politistii de la sectia 3 din ... citește toată știrea