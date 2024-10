Cei trei copii disparuti din Hunedoara, depistati impreuna cu tatal lor, omul de afaceri clujean Adrian Martian, in Serbia, anunta Politia Romana. Cei patru se afla in custodia politistilor din localitatea NisPolitia Romana a anuntat, in aceasta seara, ca au fost finalizate operatiunile de localizare si depistare a cetateanului roman Martian Adrian si a celor trei minori (Martian Rania Adriana, Martian Antonio Adrian si Martian Raisa Antonia), in Serbia, pe baza cooperarii politienesti ... citește toată știrea