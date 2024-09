Cei trei minori acuzati de talharie dupa ce au jefuit o tanara in Gheorgheni au fost arestati

Cei trei minori acuzati de talharie dupa ce au jefuit o tanara in Gheorgheni au comparut azi in fata instantei si au fost arestati preventiv.Astfel, azi pe numele celor trei tineri cercetati sub aspectul infractiunii de talharie calificata, judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Cluj-Napoca a dispus masura arestului ... citește toată știrea