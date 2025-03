Cel ma vizitat obiectiv turistic din Cluj scumpeste tarifele de intrare, un bilet s-a scumpit la 85 de lei in weekend.Societatea Salina Turda SA a modificat tarifele de acces la obiectivele pe care le gestioneaza, incepand cu 1 martie. Este vorba despre obiectivul turistic Salina Turda, Centrul Spa de la Hotel Potaissa, Bazinul de Inot si Strandul Durgau. Astfel, de la 1 martie tarifele cresc la Salina Turda de la 50 la 70 de lei in cursul saptamanii si de la 60 la 85 de lei in weekend. ... citește toată știrea