Cel mai amplu eveniment cinematografic dedicat scurtmetrajelor, din Romania, incepe peste cateva zile la Cluj.E vorba de festivalul ClujShorts, ajuns la a zecea, editie, care are loc in primele zece zile din aprilie. Deschiderea oficiala este programata in 1 aprilie, odata cu vernisajul expozitiei de pictura "One frame. One story / Un cadru. O poveste", la Casino, in Parcul Central din Cluj-Napoca. Intrarea este libera, iar expozitia va ramane deschisa pentru public pe durata festivalului. ... citeste toata stirea