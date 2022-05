Cel mai bogat roman le-a spus studentilor cum a cladit o afacere de 10 miliarde de dolari: "Preferam sa traiesc de la luna la luna decat sa lucrez pentru un prost"

Daniel Dines, cofondatorul UiPath, companie romano-americana cotata la peste 10 miliarde de dolari la bursa din SUA, le-a vorbit studentilor din Cluj. Dines a vorbit despre viata sa, debutul in afaceri si principiile care l-au ajut in timp sa aiba succes si sa devina miliardar Daniel Dines le-a vorbit liber studentilor despre inceputurile companiei sale, despre drumul sau spre succes, dar si despre esecurile si greselile in construirea unui business. Le-a povestit despre cum a urmat o facultate ... citeste toata stirea