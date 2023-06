Cel mai de succes film moldovenesc va fi proiectat la Cluj, la festivalul de film Transilvania, in premiera in Romania.E vorba de productia "Carbon", din 2022, in regia lui Ion Bors, un tanar regizor de 32 de ani, care va fi proiectata in prezenta regizorului in 14 iunie la ora 20 si 16 iunie la ora 12 la cinematograful Victoria. "Carbon este un film captivant si profund, care exploreaza subtil teme precum conflictul uman, dezumanizarea si propaganda, oferind o perspectiva provocatoare asupra ... citeste toata stirea