Cel mai mare concurs de jazz din Europa de Est revine la Cluj cu tinere talente / Care sunt cele 13 trupe finaliste care vor canta la Jazz in the Park Competition 2024

Finalistii Jazz in the Park Competition 2024 (in ordine alfabetica):Abel Marton Nagy's Cosmos Band(Austria) - Un colectiv vienez care isi canalizeaza energia intr-un jazz-fusion modern; comparati cu Blood Sweat & Tears si Frank Zappa.Anna Hauss(Germania) - Cu un stil acustic indie soul, Anna Hauss din Berlin cucereste cu muzica ei orice meloman pasionat de piese cu mesaje profunde.Chief's Condition(Olanda) - Un colectiv din Amsterdam care cauta inspiratie in hip-hop, drum & bass, ... citește toată știrea