Cel mai mare parc al Clujului are nevoie de 96 de milioane de euro pentru a fi creat

Parcul Est, cel mai mare parc dorit in Cluj-Napoca, inseamna 54 de hectare, peste 5200 de noi arbori plantati, 6,8 hectare de luciu de apa si o investitie de peste 98 de milioane de euro. Studiul de fezabilitate pentru proiect a fost finalizat de Matapolis Arhitects si urmeaza sa fie dezbatut la sedinta Consiliului Local din 7 iulie. Proiectul, rezultat in urma unui concurs de solutii, a fost supus dezbaterilor publice in cadrul carora oficialii Primariei au anuntat ca, probabil, investitia se ... citeste toata stirea