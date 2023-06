Un clujean care are o ferma cu 34 de gaini, in satul Sanmarghita, comuna Mica, a facut un ou minuscul, de numai 5,1 grame, adica de zece ori mai usor decat un ou normal."Cred ca detin cele mai mici oua de gaina, cel putin din judetul nostru. Detin o mica ferma de 34 gaini, majoritatea australorp. Am 4 oua colectate in decurs de un an. Senzatia colectiei este un ou facut zilele trecute, de numai 5,1 grame", ne-a relatat Vasile Doroczi, din Dej, proprietarul ferme din Sanmarghita.Oua este atat ... citeste toata stirea