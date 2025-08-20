Editeaza

Cel mai modern centru de neurochirurgie de la Cluj e aproape gata! Colosul medical va avea 7 sali de operatie si aparatura de ultima generatie FOTO

Sursa: Stiri de Cluj
Miercuri, 20 August 2025, ora 01:52
Centrul de Patologie Neurovasculara si Neurochirurgie din Cluj-Napoca a ajuns in ultima etapa a lucrarilor, urmand sa devina unul dintre cele mai moderne centre medicale din regiune.
In corpul nou, compartimentarile au fost finalizate, iar finisajele interioare si montajul tamplariei sunt realizate pe mai multe niveluri. La etajul al treilea au fost pregatite sase sali de operatie complet dotate cu console medicale, iar sala de operatie hibrid de la parter se afla in faza finala de executie. In ...citește toată știrea

