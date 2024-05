Cel mai popular muzeu din Cluj NU va participa la Noaptea Muzeelor 2024! Angajatii se plang de subfinantarea culturii

Muzeul de Arta din Cluj-Napoca, cel care inregistreaza anual cel mai mare numar de vizitatori la Noaptea Muzeelor, nu va participa in acest an la eveniment.Angajatii muzeului se plang de subfinantarea culturii si se va solidariza cu Federatia Nationala a Sindicatelor din Cultura si Presa, care organizeaza un protest la Bucuresti in data de 18 mai."Pe 18 mai 2024, Muzeul de Arta ar fi trebuit sa participe la evenimentul Noaptea Muzeelor, dedicat promovarii culturii si patrimoniului muzeal. ... citește toată știrea