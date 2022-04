Cel mai pustiu sat din Romania are un singur locuitor. Tanti Rita locuieste singura de mai bine de 15 ani

O femeie de 76 de ani se incapataneaza sa traiasca in singuratate, izolata in mijlocul unui catun, din Muntii Buzaului. Bradeni se numeste satul situat pe un deal din comuna Chiliile, care inca exista atat cat batrana va trai aici, inconjurata de animalele sale din ograda.Drumul serpuit de peste 30 de kilometri cu masina, din Buzau pana in satul Bradeni, dureaza o ora si jumatate. Traseul ar fi fost parcurs mult mai repede, daca drumul ar fi fost asfaltat pana in catunul care nu figureaza pe ... citeste toata stirea