Cel mai scump lot de autostrada din Romania, lotul "Meses" de pe A3, si-a aflat constructorul. Contractul are o valoare de 6,62 miliarde de lei

Ultimele sectiuni ramase necontractate din Autostrada Transilvania vor fi construite de doua companii din Trucia. Astfel, acesta este cel mai scump contract de infrastructura rutiera lansat in Romania.Doua companii din Turcia au castigat cel mai scump contract de autostrada din tara."Proiectarea si executia sectiunilor Poarta Salajului - Zalau si Zalau - Nusfalau a fost atribuita Asocierii de firme turcesti Makyol Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret AS - Ozaltin Insaat Ticaret VE Sanayi AS, cu ... citește toată știrea