Cel mai scump tratament din lume a fost aprobat in Romania. Medicamentul costa 2,1 milioane de dolari

Expertii Agentiei Nationale a Medicamentului au aprobat la sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut medicamentul Zolgensma, o terapie genica destinata pacientilor care sufera de amiotrofie spinala, o boala genetica grava care duce la atrofierea muschilor. Terapia are rol important in stagnarea bolii si redarea mobilitatii pacientilor, conform medicilor care au administrat-o deja. Practic, decizia de includere a acestei terapii in lista de medicamente gratuite si compensate de care beneficiaza ... citeste toata stirea