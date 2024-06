Cel mai tanar primar din Cluj are doar 30 de ani si e fermier: Sunt o persoana simpla, "de la tara", cum ar spune unii

Comuna Geaca are cel mai tanar primar din judetul Cluj. Daniel Cheta are doar 30 de ani, este un tanar inginer si fermier din satul Lacu. Inainte sa candideze, Daniel spunea ca este foarte atasat de satul sau natal si mai presus de toate este o persoana simpla, "de la tara", cum ar spune unii.Nascut in 1994, Cheta a castigat mandatul de primar al comunei Geaca din partea PSD. De profesie fermier, tanarul a castigat alegerile locale la o diferenta de 122 de voturi fata de contracandidatul sau ... citește toată știrea