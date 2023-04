Cel mai vizitat obiectiv turistic din Cluj, cu peste sase sute de mii de vizitatori anual, are program obisnuit in minivacanta de 1 mai.Vorbim de Salina Turda, care va fi deschisa in ziua de 1 mai, dupa cum precizeaza un anunt al administratorilor, intre orele 9 si 17, cu ultima intrare in subteran la ora 16.Biletele costa 50 de lei de luni pana vineri, 60 de lei in weekenduri si sarbatori legale, iar pensionarii, copiii, elevii si studentii platesc 30 de lei.Exploatarea sarii la Salina ... citeste toata stirea