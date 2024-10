Cel mai vizitat obiectiv turistic din Cluj, Salina Turda, are program prelungit intre 26 octombrie si 3 noiembrie, cu ocazia primei vacante din acest an scolar.Astfel, in vacanta de toamna a elevilor, Salina Turda va fi deschisa in program prelungit, de la 9 dimineata la ora 18, cu ultima intrare in subteran la ora 17, anunta reprezentantii acesteia.Exploatarea sarii la Salina Turda dateaza din epoca romana. Salina a fost inchisa in 1932 si a fost redeschisa pentru public si pentru ... citește toată știrea