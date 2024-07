Cel mai vizitat obiectiv turistic din Cluj si unul dintre cele mai populare din Romania, Salina Turda, se inchide mai multe zile.Salina Turda s-a inchis in 7 iulie si urmeaza sa se redeschida doar in 13 iulie, conform unui anunt al societatii administratoare. La momentul anuntului Salina Turda SA nu a dat detalii, dar ieri aceasta a aratat ca e vorba de filmarea unui documentar pentru care e necesara inchiderea totala a Salinei - in plin sezon de concedii. "Salina Turda este in derularea unui ... citește toată știrea