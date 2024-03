Cel putin un milion de persoane au consumat droguri, potrivit statisticilor

"Este un trend mondial si european si Romania se incadreaza pe acest trend. Fenomenul a explodat in Romania. Avem statistica datand din anul 2022 - cel putin un milion de persoane care au consumat cel putin o data in viata droguri, dar cu siguranta in noul raport oficial cifra va sari undeva de un milion si jumatate. Nu toate sunt dependente, vorbim aici de persoane care probabil doar au debutat, dar cu siguranta ca sunt cateva zeci de mii, sute de mii dependente. Fiecare tara isi pregateste si ... citește toată știrea