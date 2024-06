Cele doua fete, de 11 si 14 ani, disparute vineri din Piata 14 iulie din Cluj AU FOST GASITE. Nu au fost victimele vreunei infractiuni-FOTO

Politistii clujeni le-au gasit pe cele doua fete care au disparut vineri, 7 iunie 2024, din Cluj-Napoca. Acestea au fost gasite azi-noapte , in jurul orei 3.00 in Dej."Referitor la cazul minorelor plecate voluntar va comunicam faptul ca acestea au fost gasite in cursul diminetii de azi, in jurul orei 03.00, in municipiul Dej. Din declaratiile acestora a rezultat ca cele doua nu au fost victimele unei infractiuni", au declarat reprezentantii IPJ Cluj.Va reamintim ca politia din Cluj-Napoca a ... citește toată știrea