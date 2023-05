Licitatiile pentru tronsoanele 2 si 3 ale Centurii Metropolitane, doua contracte evaluate la peste 2,1 miliarde, respectiv peste 1,3 miliarde de lei au fost anulate, in 12 mai, termenul limita pentru depunerea ofertelor. Motivul? Nici o firma nu a depus oferta in cadrul ambelor proceduri. La inceputul saptamanii, primarul Emil Boc a anuntat in cadrul unei conferinte de presa ca exista mare interes din partea firmelor pentru aceste contracte, fiind inscrise 17 firme pentru licitatia care vizeaza ... citeste toata stirea