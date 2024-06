Cele mai fericite orase din lume/Romania e in top cu doua orase, la categoria "bronz"/Chisinau e inainte de Cluj-Napoca in top

Institute of Quality of Life a publicat top 250 al celor mai fericite orase din lume in anul 2024, impartite in trei categorii: aur, argint si bronz. Romania a intrat la categoria bronz cu orasele Cluj-Napoca si Brasov, pe locurile 195 si 220. Chisinaul se afla inainte, pe locul 191."Nu este corect sa se stabileasca un singur oras lider. Cel mai potrivit este sa se infiinteze un grup de orase angajate in cultivarea si cresterea fericirii, in care educatia, politicile favorabile incluziunii, ... citește toată știrea