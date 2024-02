Cele mai multe mame minore se afla in judetul Mures/In Cluj, datele statistice arata sub 200 de mame minore

Cele mai recente date arata ca, la nivel national, in 2022, erau inregistrate 7.120 de mame minore.Cele mai numeroase erau in judetul Mures - 465, urmat de Bihor - 341, Brasov - 332, Dolj - 332. Bacau - 282.Judetele Arges, Bacau, Calarasi Constanta, Iasi si Sibiu consemneaza un numar al mamelor minore cuprins intre 200 si 300 fiecare, in timp ce in judetele Alba, Arad, Buzau, Cluj, Covasna, Dambovita, Galati, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Ilfov, Maramures, Neamt, Olt, Prahova, ... citește toată știrea